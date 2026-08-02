La pasión por un ídolo puede llegar a límites insospechados y Alfredo Ledesma volvió a demostrarlo. El fanático de Newell’s que ya tiene tatuada la cara de Marcelo Bielsa protagonizó una insólita historia que rápidamente se volvió viral después de encontrarse con el entrenador en un cajero automático de Rosario.

El hincha contó que se acercó al lugar para retirar dinero y advirtió que algo llamaba la atención.

“Fui a sacar dinero al cajero y vi algo raro. Cuando me acerco, me dicen: ‘Che, está Marcelo Bielsa’”, relató.

Lejos de dejar pasar la oportunidad, Ledesma salió corriendo hacia su auto para buscar un fibrón y esperó al entrenador.

Bielsa le firmó el brazo

Cuando Bielsa salió del cajero, el hincha se acercó para saludarlo. Ledesma lo abrazó y le pidió un autógrafo, pero la historia no terminó allí.

El fanático tomó una decisión inmediata: fue a un tatuador y convirtió la firma de Bielsa en un tatuaje en su brazo.

De esta manera, el autógrafo que consiguió casi por casualidad quedó inmortalizado en su piel.

No es la primera vez que Ledesma lleva su admiración por Bielsa al extremo. El hincha de Newell’s ya tiene tatuado el rostro del entrenador, uno de los máximos ídolos de la institución rosarina.

Bielsa está en Rosario tras su salida de Uruguay

El encuentro se produjo mientras Bielsa pasa unos días en Rosario, luego de finalizar su ciclo como entrenador de la Selección de Uruguay tras el Mundial 2026.

La salida del técnico argentino se produjo después de la eliminación de la Celeste en la fase de grupos, en un torneo que terminó rodeado de cuestionamientos y marcó el cierre de su etapa al frente del combinado uruguayo.