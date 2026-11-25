Un trabajador rural de 36 años fue arrestado por efectivos de la brigada de la UFI CAVIG en el departamento de Pocito tras ser denunciado por abuso sexual contra su hija de 18 años. La investigación judicial es encabezada por la fiscal Alejandra Bazán junto a la coordinadora Claudia Ruiz Carignano, quienes solicitaron la captura al juez de Garantías Eugenio Barbera.

El grave episodio denunciado tuvo lugar durante la mañana del lunes en el interior de una propiedad familiar donde ambos se encontraban a solas. Según consta en el expediente judicial, la víctima permanecía acostada en su cama cuando el acusado se acercó para quitarle las prendas de vestir y someterla sexualmente pese a su resistencia.

Tras consumar la agresión, el hombre le solicitó perdón a la joven y abandonó inmediatamente la vivienda donde ocurrieron los hechos. Luego de superar el estado de shock inicial, la damnificada logró pedir auxilio y formalizó la presentación penal ante las autoridades correspondientes para iniciar la causa.

Con la denuncia radicada, las representantes del Ministerio Público Fiscal ordenaron medidas urgentes para brindar contención y asistencia integral a la joven. Asimismo, se dispuso la realización de un examen médico legista que arrojó como resultado la presencia de lesiones físicas compatibles con un ataque de índole sexual.

A partir de las pruebas recolectadas en las primeras horas, el juez de Garantías Eugenio Barbera autorizó el allanamiento del inmueble y libró la orden de captura. Finalmente, cerca del mediodía del martes, los investigadores irrumpieron en una finca de Pocito donde el sospechoso cumplía sus tareas laborales habituales y concretaron su aprehensión.

El detenido fue trasladado a sede policial y quedó alojado a disposición de la Justicia sanjuanina mientras avanza el proceso penal en su contra. Por su parte, los integrantes de la UFI CAVIG continuarán recolectando elementos probatorios para lograr el total esclarecimiento de este hecho ocurrido en Pocito.