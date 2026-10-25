Un bebé de seis meses quedó internado en observación en el Hospital Rawson luego de que su padre fuera acusado de agredirlo a él y a su pareja durante la madrugada del sábado 24 de octubre, en el departamento Santa Lucía. Tras el episodio, los estudios de orina realizados a la mujer y al pequeño dieron positivo para cocaína, mientras que el hombre fue aprehendido y posteriormente recuperó la libertad.

El hecho ocurrió alrededor de las 2.49, en la intersección de avenida Nazario Benavídez y calle Chacabuco, frente a la Bodega Cooperativa San Juan. Hasta el lugar llegó personal policial, que entrevistó a la mujer, quien manifestó haber sido agredida físicamente por su pareja, identificado como Matías Nicolás Paz, de 28 años.

Según el relato de la mujer ante los efectivos, el hombre se encontraría bajo los efectos de estupefacientes y también habría golpeado al bebé mientras lo tenía en brazos.

El bebé quedó internado en observación

Ante la situación, intervino personal médico que trasladó a la mujer y al niño al Hospital Rawson. Los profesionales diagnosticaron politraumatismos en el pequeño y dispusieron que permaneciera internado para evaluar su evolución.

La mujer manifestó que no deseaba iniciar acciones penales. En tanto, el hombre fue aprehendido en el lugar y, según la información policial, durante el procedimiento se habría mostrado agresivo y se habría autoagredido.

Sin embargo, posteriormente recuperó la libertad y por el episodio se inició un expediente contravencional.

Los análisis dieron positivo para cocaína

La situación volvió a requerir la intervención policial durante el mediodía del sábado. A las 12.22 ingresó un nuevo llamado que alertaba sobre el comportamiento agresivo del hombre, quien presuntamente estaba provocando destrozos dentro de la vivienda.

Minutos después, a las 12.57, personal médico del Hospital Rawson informó que los análisis de orina practicados a la madre y al bebé habían dado positivo para cocaína.

Hasta el momento, no se informó cómo ni cuándo se produjo la exposición de ambos a la sustancia. El pequeño continuaba bajo seguimiento médico debido a las lesiones y a los resultados de los estudios toxicológicos.

El caso reúne dos aspectos que requieren esclarecimiento: la presunta agresión denunciada por la mujer y las circunstancias en las que la madre y el bebé estuvieron expuestos a la cocaína.