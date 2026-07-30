Un hombre asesinó a su ex pareja tras chocar en Chimbas y se dio a la fuga

La investigación por la muerte de una mujer en la Costanera de Chimbas dio un giro decisivo este jueves por la mañana. Luego de las primeras pericias, las autoridades confirmaron que la víctima presentaba una herida de arma de fuego a la altura del cuello y que la causa será investigada como homicidio doloso. Además, los investigadores establecieron que el principal sospechoso sería su expareja, quien permanece prófugo.

El hecho ocurrió alrededor de las 7, sobre avenida Costanera o General Perón, en el tramo comprendido entre el Monumento a Perón y la planta eléctrica ubicada antes del predio Costanera. En el lugar fueron hallados una motocicleta de 110 centímetros cúbicos, un automóvil Volvo de color blanco y el cuerpo sin vida de la mujer.

En las primeras horas del procedimiento, el comisario Eduardo Güell, jefe de la Departamental Chimbas, explicó que el escenario todavía era materia de investigación y pidió cautela respecto de las versiones que comenzaban a circular. "Estamos trabajando sobre una situación donde hay una persona de sexo femenino sin vida. No podemos todavía tener las circunstancias de cómo se habría producido el deceso", señaló en radio Sarmiento.

El jefe policial agregó que los primeros testimonios daban cuenta de una persona que habría escapado del lugar y de una posible detonación. "Hay testimonios de personas que circulaban que han escuchado una detonación. No podría confirmarle con certeza si la detonación tendría que ver con la persona que aparentemente se habría fugado del lugar", afirmó. Además, indicó que en ese momento la prioridad era preservar la escena para permitir el trabajo de Policía Científica y de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales.

Con el avance de las pericias, los investigadores confirmaron que la víctima recibió un disparo a la altura del cuello, lesión que le provocó la muerte. También establecieron que el hecho será investigado como homicidio doloso y que el principal sospechoso sería la expareja de la mujer, quien escapó tras el ataque y es intensamente buscado por la Policía.

En paralelo, los pesquisas trabajan para reconstruir la secuencia previa al crimen. En la escena quedaron el automóvil y la motocicleta, mientras que varios testigos manifestaron haber escuchado una detonación antes de encontrar a la mujer tendida al costado de la avenida.

La investigación continúa con la recolección de pruebas, testimonios y pericias para determinar con precisión cómo ocurrió el homicidio y dar con el paradero del sospechoso.