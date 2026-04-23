Un violento episodio se registró en la provincia cuando un hombre atropelló a dos policías para intentar escapar en un auto robado en el que además transportaba droga. La secuencia terminó con su detención tras una intensa persecución por distintas zonas.

Todo comenzó en el interior del barrio Marco, donde efectivos de la División Investigativa de Delitos Contra la Propiedad detectaron un Ford Focus blanco sospechoso. Al intentar identificar al conductor, el sujeto ignoró la orden de alto y aceleró, iniciando la fuga.

Durante la persecución, el sospechoso ingresó a una estación de servicio ubicada en Avenida España y Cabot. En ese lugar, dos policías que patrullaban en bicicleta intentaron interceptarlo, pero fueron embestidos por el vehículo cuando el conductor buscaba abrirse paso para continuar la huida.

Pese al impacto, el hombre logró escapar momentáneamente, lo que obligó a reforzar el operativo con más móviles. La persecución continuó por varias arterias hasta que finalmente el vehículo fue interceptado en la zona de calle Torero y Avenida España, en Rawson. Allí fue detenido el conductor, identificado como Barboza, mayor de edad y con antecedentes judiciales.

En medio de la fuga, el sospechoso arrojó frascos desde el auto. Luego, personal del Departamento de Drogas Ilegales confirmó que contenían cogollos de marihuana, con un peso cercano a los 100 gramos.

Además, se estableció que el vehículo en el que se movilizaba tenía un pedido de secuestro vigente, lo que agrava su situación judicial.

El detenido quedó a disposición de la Justicia y será investigado por múltiples delitos, mientras se evalúan las lesiones sufridas por los efectivos atropellados durante el procedimiento.