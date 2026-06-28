Un violento episodio ocurrido este sábado en la provincia de Chaco terminó con un joven herido de bala y un intenso operativo policial para dar con el presunto agresor. Según la investigación, un hombre ingresó a un hotel alojamiento, descubrió a su esposa con otro hombre y, sin mediar palabra, le disparó antes de escapar del lugar en una motocicleta.

El hecho ocurrió en el hotel Express, ubicado sobre el kilómetro 9 de la ruta Nicolás Avellaneda. De acuerdo con las cámaras de seguridad y el relato de la encargada del establecimiento, la pareja había ingresado al complejo alrededor de las 7 de la mañana en un Chevrolet Prisma gris. Poco después de las 10.30 llegó al lugar un hombre a bordo de una motocicleta Honda Tornado blanca, quien minutos más tarde irrumpió en la habitación donde se encontraba la pareja y efectuó un disparo.

La víctima, identificada como Alfredo Aranda, de 22 años, sufrió una herida de bala en la pierna izquierda y fue trasladada al Hospital Julio C. Perrando, donde recibió atención médica. Su estado de salud se encuentra fuera de peligro. Ante los investigadores, declaró que el atacante ingresó repentinamente a la habitación y le disparó sin decir una palabra. También adelantó que formalizará la denuncia una vez que reciba el alta médica.

La Policía identificó al presunto agresor como Renzo Argañaraz. Según confirmaron las autoridades, el hombre habría actuado tras descubrir que su esposa estaba alojada en el hotel con la víctima, situación que habría desencadenado el ataque. Luego del disparo, escapó rápidamente en la motocicleta y hasta el momento continúa prófugo.

La División Delitos Contra las Personas secuestró las grabaciones de las cámaras de seguridad del establecimiento y trabaja en la reconstrucción de los hechos. La Justicia investiga el caso como un presunto intento de homicidio y mantiene un operativo para localizar al sospechoso, mientras continúan las medidas para esclarecer lo ocurrido.