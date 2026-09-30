Un hombre de 35 años sobrevivió después de caer a un canal en Angaco y ser arrastrado por la corriente durante aproximadamente 1,5 kilómetros. Durante todo el recorrido, el hombre pidió ayuda a los gritos hasta que un efectivo policial escuchó sus llamados, salió en su auxilio y logró sacarlo del agua.

El dramático episodio ocurrió durante la mañana de este miércoles en inmediaciones de La Cañada, donde funciona una unidad operativa de la Policía de San Juan. Según fuentes policiales, el hombre se encontraba dentro del cauce y era llevado por una corriente de gran intensidad.

Lo escuchó y salió a buscarlo

Al advertir los gritos de auxilio, el efectivo que se encontraba en el puesto policial salió inmediatamente y comenzó a seguir al hombre por la orilla del canal.

La corriente dificultaba la posibilidad de acercarse. El hombre fue arrastrado entre un kilómetro y un kilómetro y medio desde el lugar donde fue visto inicialmente hasta el punto donde finalmente pudo ser alcanzado.

El rescate se produjo antes de llegar a la zona de Divisoria y Yapeyú, donde el policía consiguió sacarlo del cauce.

Lo encontraron con signos de hipotermia

Una vez fuera del agua, los efectivos comprobaron que el hombre se encontraba muy afectado por el frío y cerca de sufrir hipotermia.

Además, presentaba lesiones en las manos, aparentemente provocadas por los intentos desesperados de sujetarse de las orillas del canal mientras la corriente lo arrastraba.

Ante el estado en el que se encontraba, solicitaron una ambulancia del servicio de emergencias 107, que llegó hasta el lugar para asistirlo y estabilizarlo.

Evalúan su traslado

Luego de recibir las primeras atenciones, el hombre quedó bajo asistencia médica. Los profesionales evaluaban si era necesario trasladarlo al Hospital Rawson o al Hospital de Albardón, de acuerdo con la gravedad de las lesiones y su evolución.

Por el momento, las autoridades tampoco determinaron cómo terminó dentro del canal. La investigación busca establecer si se trató de una caída accidental o qué ocurrió antes de que comenzara a pedir auxilio.