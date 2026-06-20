Este sábado, un accidente doméstico causó alerta en San Juan. Un hombre sufrió una caída mientras realizaba tareas de poda en un árbol ubicado en las inmediaciones de calle Mendoza y avenida de Circunvalación.

Según fuentes policiales, el hecho ocurrió sobre el lateral externo del anillo de Circunvalación, donde el trabajador se encontraba efectuando tareas de mantenimiento cuando, por motivos que son materia de investigación, perdió el equilibrio y cayó desde una considerable altura.

El impacto contra el suelo fue de violento y provocó que el damnificado quedara inconsciente de manera inmediata. Esto generó preocupación entre quienes se encontraban en la zona y observaron lo sucedido.

Tras el accidente, se activó un operativo de emergencia y personal de asistencia acudió rápidamente al lugar para brindarle los primeros auxilios. Los profesionales evaluaron su estado de salud y determinaron que debía ser trasladado de manera urgente al Hospital Rawson, donde quedó bajo observación médica para recibir una atención integral.

Hasta el momento no trascendió la identidad del hombre ni se difundió un parte médico oficial sobre su evolución. Sin embargo, las fuentes consultadas indicaron que el trabajador permanecía siendo evaluado por los profesionales de la salud.