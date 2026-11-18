El sospechoso, de 35 años, intentó escapar cuando advirtió la presencia de un policía que cumplía funciones de infante en Capital. Le secuestraron 11 tapas de ruedas, un hierro y una mochila. Tres de los elementos fueron reconocidos por la propietaria de la camioneta.

Un hombre de 35 años terminó detenido luego de que un efectivo policial lo sorprendiera mientras sustraía tapas de ruedas de una camioneta estacionada en pleno centro de Capital. El sospechoso intentó escapar al advertir la presencia del uniformado, pero fue interceptado a pocas cuadras. Durante el procedimiento, los efectivos encontraron 11 tapas de ruedas dentro de una mochila y un elemento metálico que habría utilizado para cometer el ilícito.

El sujeto intentó escapar cuando un policía lo sorprendió y lo atrapó.

El episodio ocurrió el martes 17 de noviembre, alrededor de las 15.29, en inmediaciones de las calles 25 de Mayo y Güemes. En ese sector, un agente de la División Comando Urbano que cumplía tareas de vigilancia como infante observó a un hombre que retiraba accesorios de una Toyota SW4 gris que permanecía estacionada sobre calle Güemes, antes de llegar a 25 de Mayo.

Cuando el sospechoso advirtió que había sido descubierto, abandonó el lugar y emprendió la fuga. El efectivo solicitó colaboración a otros uniformados y se inició un operativo que terminó con la aprehensión del hombre en calle 25 de Mayo, antes de llegar a Rawson.

Una vez interceptado, los policías realizaron una requisa y encontraron una mochila negra marca Billabong. En su interior había 11 tapas de ruedas con el logotipo de Toyota: tres plateadas y ocho grises. También secuestraron un hierro de aproximadamente 22 centímetros de largo, con una de sus puntas planas.

Durante el procedimiento se presentó la propietaria de la camioneta, identificada como Mariana Andrea López Rodríguez, de 30 años. La mujer constató que le faltaban tres tapas de rueda plateadas y reconoció esos elementos entre los objetos recuperados por los efectivos.

El detenido fue identificado como Miguel Alejandro Frías Bazán, de 35 años, domiciliado en el barrio Costa Canal III, en Capital. Tras el hallazgo, el personal policial se comunicó con la Unidad de Abordaje Territorial y el ayudante fiscal Alejandro Díaz dispuso el inicio del Procedimiento Especial de Flagrancia.

La causa quedó caratulada como hurto en grado de tentativa, bajo el legajo 115/26, con intervención de la UFI Flagrancia y la Comisaría Segunda.

En el expediente quedaron vinculadas las tres tapas de ruedas reconocidas por la damnificada, la mochila y el hierro secuestrado. En tanto, las otras ocho tapas encontradas durante la requisa fueron incorporadas a las actuaciones preliminares 104/26, iniciadas para establecer su procedencia.

De esta manera, la intervención policial permitió recuperar los elementos denunciados como sustraídos y avanzar con una investigación para determinar el origen del resto de los accesorios que llevaba el sospechoso.