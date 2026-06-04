Un hombre de 42 años fue detenido en Médano de Oro, Rawson, acusado de robar una moto que se encontraba estacionada en la vía pública. El procedimiento fue realizado por efectivos de la Subcomisaría Médano de Oro, quienes además lograron recuperar el rodado y devolverlo a su propietaria.

Según informaron fuentes policiales, la investigación comenzó a partir de la denuncia radicada por una mujer que aseguró haber dejado estacionada su vehículo marca Motomel en las inmediaciones de una vivienda ubicada sobre calle La Línea, sin numeración. Al regresar al lugar, la damnificada constató que el vehículo ya no se encontraba donde lo había dejado, por lo que dio aviso a la Policía para iniciar la búsqueda.

A partir de las tareas investigativas realizadas por los efectivos, se logró establecer que la moto se encontraba en una vivienda lindera al sitio donde había sido sustraída. Durante el operativo, los uniformados localizaron el rodado en el interior de la propiedad y procedieron al secuestro del mismo. En el lugar también fue aprehendido Mañe, de 42 años, señalado como el principal sospechoso del hecho. Posteriormente fue trasladado a sede policial, donde quedó a disposición de la Justicia.

La causa fue caratulada como "robo" e intervino la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad, que continuará con las actuaciones correspondientes para determinar las responsabilidades del acusado. Por su parte, el rodado recuperado fue restituido a su propietaria una vez cumplidos los procedimientos de rigor.