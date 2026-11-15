Un hombre de 27 años fue aprehendido durante la madrugada del sábado en el barrio Teresa de Calcuta, en Pocito, luego de ocasionar disturbios en la vía pública. Al consultar sus datos en el sistema SIFCOP, los efectivos constataron que registraba un pedido de captura vigente por hurto agravado en grado de tentativa.

El procedimiento se produjo cuando personal policial realizaba recorridas de prevención por el interior del barrio. En ese momento, los uniformados observaron al hombre ocasionando disturbios y molestando a vecinos y transeúntes.

Tenía un pedido de captura vigente

Tras identificarlo y consultar sus datos en el sistema SIFCOP, la Policía confirmó que tenía un requerimiento judicial por hurto agravado en grado de tentativa. El pedido correspondía a la UFI de Flagrancia y se encontraba en estado vigente.

Luego de constatar esa situación, los efectivos procedieron a trasladarlo a la sede de la Subcomisaría Buenaventura Luna. La aprehensión se realizó por infracción a los artículos 117° y 118° de la Ley 941-R, con intervención del Juzgado de Paz de Pocito.