Personal de la Comisaría 10ª aprehendió durante la tarde de este miércoles a un hombre que registraba un pedido de captura vigente y fue detectado mientras ocasionaba disturbios en la vía pública. El procedimiento se realizó en el interior del barrio Peniel, en jurisdicción de la dependencia policial.

Según informaron fuentes policiales, los efectivos se encontraban realizando recorridas de prevención y seguridad por la zona cuando advirtieron la presencia de un sujeto que generaba molestias y alteraba el orden en la vía pública.

Ante esta situación, los uniformados se acercaron al lugar para entrevistarlo y procedieron a solicitarle su identificación. Luego de obtener sus datos personales, realizaron las consultas correspondientes en los sistemas policiales para establecer si registraba antecedentes o algún requerimiento judicial vigente.

Durante esa verificación, los efectivos constataron que el hombre, identificado como Mario Oscar Ochoa, registraba un pedido de captura vigente. El requerimiento era de la UFI Cavig, por lo que los policías procedieron inmediatamente a su aprehensión.

Tras concretar la medida, Ochoa fue trasladado hasta la sede de la Comisaría 10ª, donde quedó a disposición de la autoridad judicial interviniente. Desde la Justicia se impartieron las directivas correspondientes para continuar con las actuaciones vinculadas al pedido de captura.

El procedimiento se originó a partir de una intervención preventiva de los efectivos que patrullaban el barrio Peniel. La identificación del sujeto permitió establecer que sobre él pesaba un requerimiento judicial vigente, por lo que su situación quedó bajo la órbita de la autoridad competente.

La intervención policial se realizó en el marco de las tareas de prevención y seguridad que desarrolló el personal de la Comisaría 10ª dentro de su jurisdicción.