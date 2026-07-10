Un audio de WhatsApp se convirtió en la primera pista de una tragedia familiar que conmocionó al barrio El Bosque, en San Miguel de Tucumán. Un hombre le habría enviado un mensaje a su hijo en el que, según la investigación, admitía haber matado a su hermana y anticipaba su intención de quitarse la vida.

Alertado por el contenido del mensaje, el joven llegó rápidamente hasta la vivienda familiar ubicada sobre calle España al 1500 y encontró una escena devastadora.

En el interior del domicilio estaba el cuerpo de Graciela del Valle Castaño, de 62 años. A pocos metros se encontraba su hermano Guillermo, de 61, herido pero aún con vida.

El hombre recibió asistencia médica en el lugar y fue trasladado de urgencia al Hospital Padilla, donde quedó internado. Según las primeras informaciones, se encuentra fuera de peligro.

La principal hipótesis de la investigación

Los investigadores trabajan con la hipótesis de que Guillermo habría asesinado a su hermana y luego intentado quitarse la vida.

De acuerdo con los primeros datos incorporados al expediente, el hombre habría intentado ahorcarse, pero la soga se habría cortado antes de lograr su objetivo, lo que permitió que sobreviviera.

La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios I, a cargo del fiscal Pedro Gallo, quien ordenó la intervención del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) y de la División Homicidios de la Policía de Tucumán.

Uno de los puntos que todavía genera interrogantes entre los investigadores es que, durante la primera inspección, el cuerpo de la mujer no presentaba lesiones visibles.

Por ese motivo, la autopsia será clave para determinar la causa de muerte y confirmar si se trató de un homicidio.

La causa fue caratulada de manera provisoria como "presunto homicidio agravado por el vínculo", mientras los investigadores continúan reuniendo pruebas, realizando peritajes y tomando declaraciones para reconstruir cómo ocurrió el hecho.

Una relación familiar marcada por conflictos

Vecinos del barrio señalaron que la relación entre los hermanos no era sencilla y que ambos convivían desde hacía tiempo.

"Al parecer, no se llevaban muy bien", contó Juana de García, una vecina de la zona.

Otros habitantes del sector relataron que comenzaron a sospechar que algo grave había ocurrido cuando observaron la llegada de patrulleros y personal especializado.

"Nos dimos cuenta de que algo malo había pasado cuando llegó un patrullero a toda velocidad. Después vinieron más policías y personas con trajes blancos", relató Pedro García.

También explicó que algunos vecinos mencionaban la posibilidad de que Guillermo hubiera atacado a su hermana, aunque aclaró que desconocían qué había sucedido dentro de la vivienda.

Otra vecina, Esther Alvarado, contó que la mujer atravesaba problemas de salud y que su hermano estaba a cargo de sus cuidados.

"Sabíamos que ella estaba enferma y que él la cuidaba. Es una desgracia lo que sucedió", expresó.

Hasta el momento, Guillermo Castaño no fue detenido debido a que permanece internado. El fiscal espera contar con los resultados de la autopsia y con la historia clínica de la víctima para definir las próximas medidas judiciales.

El hijo del hombre fue entrevistado por la Policía para aportar información sobre el audio recibido y los momentos previos al hallazgo, aunque su declaración no fue difundida.