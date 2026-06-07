El Ministerio Público Fiscal, la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público y la Policía de la provincia, activaron de manera urgente el programa provincial "San Juan Te Busca" tras la denuncia por la desaparición de un hombre en el territorio local. Se trata de Oscar Aníbal Marún, de 66 años de edad, quien fue visto por última vez el pasado jueves 4 de junio de 2026.

Fuentes policiales difundieron de manera oficial los datos filiatorios del damnificado, de nacionalidad argentina, con el objetivo de que la comunidad pueda aportar datos certeros que ayuden a dar con su paradero actual. De acuerdo al reporte oficial emitido por las fuerzas de seguridad, Marún posee las siguientes características: contextura física grande, estatura de 1,80 metros aproximadamente, tez trigueña, cara angulada, nariz cóncava, boca grande y labios medianos y ojos de color marrón.

Al momento de ser visto por última vez, el hombre de 66 años vestía un buzo o remera de color verde, un pantalón de color azul y zapatillas grises. Como dato relevante para su identificación en la vía pública, las autoridades informaron que portaba consigo una bolsa de compras de tela en color blanca.

Desde los organismos encargados de la seguridad en la provincia solicitaron a la población máxima difusión de las imágenes y datos aportados. En caso de contar con cualquier tipo de información fidedigna que colabore con la investigación o permita localizarlo, se solicita dar aviso de manera inmediata y totalmente anónima a la Línea de Emergencias 911 o bien acercarse a la comisaría más cercana a su domicilio.