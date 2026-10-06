Un hombre de 67 años fue rescatado con vida del canal Perón, en el departamento Albardón. El operativo se inició después de que efectivos policiales escucharan por el equipo de comunicación que una persona había caído al cauce de agua en inmediaciones de calle Italia y Tucumán.

El procedimiento se produjo cuando personal del móvil H16, a cargo de la oficial subinspectora Sabrina Rodríguez y acompañada por el cabo Gabriel Arroyo, ambos integrantes de la División Comando Norte, realizaban recorridas preventivas por la zona. Al tomar conocimiento de la situación, los efectivos se dirigieron hacia el lugar para intentar localizar al hombre.

El operativo permitió encontrar al masculino en el interior del canal, a la altura del sector este del canal General Acha, en Albardón. Los policías observaron que se encontraba con signos vitales y que intentaba dirigirse hacia uno de los costados del cauce, mientras la corriente de agua dificultaba su desplazamiento.

El hombre de 67 años se encontraba exhausto tras recorrer varios metros en el canal.

En una primera intervención, el personal del móvil H11, integrado por el cabo Jorge Mercado y el cabo Alejandro Díaz, intentó auxiliarlo mediante un lazo. Los efectivos lograron que el hombre tomara el elemento, pero la fuerza de la corriente provocó que se soltara y continuara siendo arrastrado por el agua.

Ante esta situación, los policías mantuvieron el seguimiento del hombre por el recorrido del canal y continuaron con las tareas para lograr sacarlo del cauce. El operativo avanzó hasta la zona de las compuertas de La Cañada, donde finalmente pudieron sujetarlo.

En ese punto intervinieron el cabo Héctor Ruarte, quien se movilizó en la moto H-M2 de la Unidad Operativa Dos Acequias; el cabo primero Sergio Matamoro y la oficial subinspectora Sabrina Rodríguez, ambos integrantes de la División Comando Norte. Los efectivos lograron sujetar al hombre y retirarlo del interior del canal.

Una vez fuera del cauce, el personal policial le brindó los primeros auxilios y constató que continuaba con signos vitales. Los efectivos comunicaron la situación a través del equipo de radio y solicitaron la presencia de una ambulancia para que recibiera asistencia médica.

El hombre manifestó llamarse Daniel Osvaldo Bautista Gómez, de 67 años, y aportó sus datos personales a los efectivos. Según indicó durante la intervención, se había arrojado al canal con intenciones de quitarse la vida.

Minutos después llegó al lugar personal de emergencias médicas, que asistió al hombre y posteriormente lo trasladó al Hospital Departamental de Albardón para que recibiera una atención médica más completa.

Tras el procedimiento, los efectivos realizaron las consultas correspondientes ante Base Acusatoria. El ayudante fiscal de turno en el interior, Agustín Caballero, fue informado sobre lo ocurrido y manifestó que el caso no requería la intervención del sistema fiscal, por lo que dispuso que se labrara el acta correspondiente.

Además, se indicó que en sede policial jurisdiccional se diera intervención al Gabinete Psicológico del 911 y al sector de Psiquiatría del Hospital Marcial Quiroga, a fin de continuar con la asistencia correspondiente.