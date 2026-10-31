Un hombre de 77 años quedó en grave estado después de ser aplastado por un tractor en un accidente ocurrido en Pocito. La víctima, identificada como Manuel Figueroa, sufrió importantes lesiones internas y debió ser intervenida quirúrgicamente de urgencia en el Hospital Rawson.

Fuentes policiales informaron que el hecho ocurrió este viernes 30 de octubre, alrededor de las 15, en las inmediaciones de calle Alfonso XIII, al oeste de calle 11. Según informaron fuentes policiales, por motivos que todavía son materia de investigación, el vehículo agrícola cayó encima del hombre y le provocó heridas de extrema gravedad.

El traslado de urgencia al Hospital Rawson

Después del accidente, Figueroa recibió asistencia y fue trasladado en una ambulancia departamental hasta el Hospital Rawson. Su ingreso al centro de salud quedó registrado a las 15.30, donde fue recibido por personal médico que constató la gravedad de su cuadro.

De acuerdo con la información médica difundida, el paciente presentaba traumatismos múltiples, una severa laceración hepática y hemoperitoneo, es decir, presencia de sangre en la cavidad peritoneal. Debido a la gravedad de las lesiones internas, los profesionales dispusieron su traslado inmediato al quirófano para realizarle una cirugía de salvataje.

Investigan cómo ocurrió el accidente

La Comisaría 7ª intervino en el hecho y comenzó con las actuaciones para establecer las circunstancias en las que se produjo el accidente. Las pericias realizadas en el lugar buscan determinar por qué el tractor terminó cayendo sobre el hombre.

El caso fue informado a la UFI Delitos Especiales durante las últimas horas y tomó estado público este sábado. La investigación continúa para esclarecer la mecánica del siniestro.