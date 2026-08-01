Un hombre de Capital salió a correr, se desplomó y murió en la vereda

Un trágico episodio ocurrió este sábado cerca de las 10:30 en las inmediaciones de las calles Urquiza y Mitre, donde un deportista de aproximadamente 45 años perdió la vida de manera repentina mientras realizaba actividad física al aire libre. La víctima solía trotar con frecuencia por ese sector cuando, repentinamente, sufrió una severa descompensación que provocó que se desplomara sobre la vereda.

Testigos presenciales reaccionaron de inmediato e intentaron realizarle maniobras de reanimación en el lugar. Sin embargo, las intervenciones no resultaron suficientes para revertir la situación y la persona falleció en el acto.

Minutos después de lo sucedido, efectivos de la policía y representantes de la UFI Delitos Especiales acudieron a la escena para coordinar los procedimientos correspondientes.

Durante las tareas iniciales, las autoridades entrevistaron a los familiares del fallecido y a su médico de cabecera. A partir de esos testimonios, la investigación confirmó que el individuo padecía antecedentes médicos asociados a patologías cardíacas.

Debido a la ausencia de signos de violencia en la zona o en los restos de la víctima, la principal hipótesis judicial indica una muerte natural motivada por un paro cardiorrespiratorio.

Como parte de los pasos legales pertinentes, las autoridades ordenaron llevar los restos a la Morgue Judicial para la autopsia de rigor que determinará científicamente los motivos del fallecimiento.