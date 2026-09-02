Un hombre de Rawson destrozó a martillazos el auto del novio de su ex

Un violento episodio motivado por los celos se registró en el barrio Costanera IV, en el departamento de Rawson. Alrededor de las 22:35 del viernes 28 de agosto, un hombre de 38 años, identificado como Franco Castro, atacó a martillazos un Volkswagen Gol gris que se encontraba estacionado sobre la calle Santa Cruz. El agresor destruyó prácticamente la totalidad de los cristales del vehículo.

En ese momento, el dueño del automóvil estaba dentro de una casa visitando a una mujer con la que tiene una relación. Al escuchar ruidos fuertes desde la calle, salió a ver qué ocurría y vio en la esquina a Castro, a quien identificó como la expareja de la mujer. El noviazgo anterior había concluido hace aproximadamente un mes. Antes de escapar, el atacante realizó gestos de amenaza hacia el damnificado.

Efectivos de la policía que patrullaban el vecindario observaron la agresión y persiguieron a Castro, quien huyó en una motocicleta Corven de 110 centímetros cúbicos de color azul por la calle Santa Cruz en dirección a Vidable y Boulogne Sur Mer. Cinco minutos después, los agentes interceptaron al sospechoso en la esquina de Santa Cruz y Tambor de Tacuarí, dentro del barrio Costanera III.

Durante el operativo policial, se incautaron la moto, un casco negro y un juego de llaves. Además, los uniformados hallaron el martillo usado para el ataque en las cercanías del coche dañado. La víctima retornó a su vehículo y comprobó que casi todos los vidrios estaban rotos.

Castro quedó alojado en los calabozos de la Comisaría 23ª hasta el martes, cuando fue trasladado a los tribunales de Flagrancia. La causa penal, inicialmente impulsada por el fiscal Francisco Micheltorena y luego por la fiscal Virginia Branca, se formalizó bajo la carátula de daños.

En la audiencia de Flagrancia, presidida por la jueza de garantías María Gema Guerrero, la abogada defensora María Filomena Noriega propuso una salida alternativa basada en la reparación integral del daño para resarcir al propietario del auto. La magistrada aceptó la propuesta y fijó un cuarto intermedio hasta el próximo martes para concretar el acuerdo. Como consecuencia de esta resolución judicial, Castro recuperó su libertad de forma inmediata.