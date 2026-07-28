Un hombre de Rivadavia golpeó a su mujer y se atrincheró sobre un auto

La Justicia de San Juan dictó sentencia contra Francisco Weber tras una violenta secuencia que incluyó agresiones físicas y un peligroso incidente en la vía pública. El tribunal lo condenó a tres años de prisión de ejecución condicional bajo los cargos de lesiones leves agravadas, amenazas y daño.

El conflicto se originó en una vivienda del departamento Rivadavia cuando Weber regresó de comprar comida. Tras 20 minutos de ausencia, el hombre le quitó el teléfono a su pareja motivado por sospechas de infidelidad. En medio de un brote psicofísico, el sujeto buscó a un tercero inexistente por el edificio y agredió a la mujer con dos cuchillos en la mano cuando ella intentó recuperar su celular.

La agresión continuó en el estacionamiento, donde Weber golpeó a la víctima en la frente con el mango de un arma blanca. Mientras una vecina alertaba a las autoridades de la línea 911 y a la familia del atacante, el hombre intentó herir a su cuñado, pero su propia hermana logró evitarlo tras un forcejeo.

Posteriormente, Weber se dirigió a la intersección de Juan B. Justo y Avenida Córdoba con el torso descubierto. Allí interceptó una camioneta Fiat Fiorino perteneciente a un empleado de su madre. Al ver que el vehículo bajaba la velocidad, el sujeto saltó sobre el techo y, mientras intentaba apuñalar al conductor por la ventanilla, le gritó "Te voy a matar".

La situación finalizó cuando el chofer frenó bruscamente, provocando que el agresor cayera sobre el capot justo cuando llegaba el personal policial. La víctima fue asistida en el Hospital Rawson con heridas en abdomen y rostro que demandarán 13 días de recuperación. Los peritajes psicológicos confirmaron un riesgo de violencia de nivel 34, calificado como alto.