Un vecino de Nordelta fue filmado mientras disparaba contra un grupo de carpinchos dentro del barrio Los Alisos y terminó denunciado por maltrato animal. El hecho ocurrió el pasado 17 de septiembre, aunque las imágenes se conocieron recientemente y generaron una fuerte repercusión.

En los videos se observa al hombre caminando por el jardín de su vivienda, vestido con un pantalón de pijama y con un arma en la mano, mientras apunta hacia los animales que se encontraban en las inmediaciones del lote.

Tras conocerse el episodio, la Asociación Vecinal Nordelta presentó una denuncia ante la Unidad de Instrucción N°1 descentralizada de Benavídez. La causa quedó bajo la órbita del fiscal Cosme Irribarren.

De acuerdo con la denuncia, el hombre habría realizado los disparos con la intención de ahuyentar a los carpinchos de su propiedad.

En las últimas horas, la Policía realizó un allanamiento en la vivienda señalada y secuestró un arma de aire comprimido. Durante el procedimiento también encontraron prendas que coincidirían con las que llevaba puestas el hombre al momento de ser filmado.

El vecino fue notificado en el marco de la investigación por maltrato animal, mientras la Justicia continúa reuniendo elementos para determinar las responsabilidades por lo sucedido.

Desde la Asociación Vecinal Nordelta repudiaron el episodio y señalaron que fueron los propios residentes quienes alertaron sobre lo ocurrido. También informaron que dieron intervención a la Dirección Provincial de Flora y Fauna.

El caso volvió a poner en discusión la convivencia entre los habitantes de Nordelta y los carpinchos, una especie autóctona que habita naturalmente en la zona y que en los últimos años quedó en el centro de reiteradas controversias.

Organizaciones ambientalistas reclamaron nuevamente medidas que permitan proteger a los animales y ordenar su convivencia con las áreas urbanizadas.