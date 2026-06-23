Un hombre en situación de calle fue hallado sin vida este martes en Rivadavia y la Justicia investiga las circunstancias del fallecimiento. De acuerdo con la información preliminar, una de las hipótesis que manejan los investigadores es que la víctima habría sufrido un cuadro de hipotermia.

El hecho ocurrió en inmediaciones del barrio Los Alerces. Según indicaron fuentes vinculadas a la investigación a DIARIO HUARPE, vecinos observaron al hombre sentado en el frente de una vivienda durante varios minutos sin presentar movimientos.

Ante la situación, una persona se acercó para verificar su estado de salud. Al no obtener respuesta, dio aviso al 911 para solicitar asistencia.

Poco después, efectivos policiales y personal de emergencia llegaron al lugar y constataron que el hombre había fallecido. La víctima aún no fue identificada oficialmente, aunque era conocida por residentes de la zona debido a que frecuentaba el sector en busca de ayuda y alimentos.

La investigación quedó a cargo de la UFI Delitos Especiales, que ordenó las primeras medidas de rigor para establecer con precisión la causa de muerte. Si bien las primeras versiones apuntan a una posible hipotermia, serán las pericias forenses las que determinen oficialmente qué provocó el fallecimiento.

El caso se produjo en medio de una ola de bajas temperaturas que afecta a San Juan y gran parte del país durante los últimos días.