El procedimiento se realizó en la plaza de Villa San Damián, luego de que vecinos alertaran por disturbios en la vía pública. Al identificarlo, efectivos policiales comprobaron mediante el sistema Sifcop que registraba un pedido de captura vigente de la UFI Cavig.

Un procedimiento de prevención realizado por efectivos de la Motorizada 2 en Rawson terminó con la detención de un hombre de 36 años que tenía un pedido de captura vigente por una causa de lesiones. El sospechoso fue identificado en las inmediaciones de la plaza de Villa San Damián, donde protagonizó disturbios en la vía pública.

El episodio ocurrió alrededor de las 17:40, cuando personal policial recorría la zona de calle Magallanes y José María Paz. En ese sector, los uniformados observaron a un hombre que generaba disturbios y recibieron advertencias de vecinos que alertaron sobre su comportamiento.

Ante esa situación, los efectivos decidieron entrevistarlo para conocer su identidad y establecer qué sucedía. Sin embargo, cuando le solicitaron sus datos personales, el hombre se mostró nervioso y comenzó a ofuscarse con el personal policial.

Según el informe del procedimiento, cuando los uniformados le pidieron que exhibiera los elementos que llevaba en los bolsillos, el individuo reaccionó con insultos en voz alta dirigidos hacia los efectivos. Frente a esa conducta, los policías resolvieron aprehenderlo y solicitaron la presencia de un móvil para concretar su traslado.

Al lugar llegó el patrullero H-60, a cargo del oficial ayudante Leandro Oyola, quien estuvo acompañado por la cabo Carla Hermosilla. Los efectivos recibieron los datos filiatorios del sospechoso y realizaron una consulta a través del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP).

La verificación permitió establecer que el hombre registraba un pedido de captura vigente emitido por la UFI Cavig, en el marco de una causa por lesiones. El detenido fue identificado como Alberto Esteban Pereyra, de 36 años, domiciliado en calle Magallanes, en Villa San Damián.

Tras confirmar el requerimiento judicial, los uniformados dispusieron su traslado a la Subcomisaría Buenaventura Luna, donde quedó vinculado a las actuaciones correspondientes bajo el expediente contravencional 1816/26.

Además, por los disturbios que motivaron la intervención policial y los incidentes registrados durante la identificación, se iniciaron actuaciones por presunta infracción a los artículos 117 y 118 de la Ley 941-R, con intervención del Tercer Juzgado de Faltas.

De esta manera, una recorrida preventiva en Villa San Damián permitió detectar un requerimiento judicial que permanecía vigente y concretar la detención del hombre, quien quedó a disposición de las autoridades correspondientes por la causa de lesiones.