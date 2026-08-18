Un hombre está al borde de la muerte tras caer en su moto en Chimbas

Gonzalo Ariel Olmos, un vecino de Concepción de 31 años, atraviesa horas críticas luego de protagonizar un fuerte accidente en el departamento de Chimbas. El siniestro ocurrió minutos antes de la 1 de la mañana de este martes sobre la Ruta Nacional 40, en el tramo comprendido entre calles Centenario y Rodríguez. Por motivos que todavía se investigan, el hombre perdió el control de su motocicleta y sufrió una caída violenta contra el pavimento.

Tras el impacto, el herido fue asistido por personal médico y trasladado de urgencia en una ambulancia del 107 al Hospital Rawson, donde ingresó a las 00:59. El estado de salud de este reconocido hincha de San Martín es sumamente delicado y permanece internado bajo observación estricta. Según detalla el reporte médico oficial, el paciente presenta una "fractura de estallido de cráneo, contusiones varias y un cuadro de politraumatismo grave" con diagnóstico reservado.

En cuanto a la investigación del hecho, las autoridades judiciales brindaron detalles sobre las tareas realizadas por la Policía Científica en el lugar. Desde la Justicia informaron que "se descartó la participación de un segundo vehículo" en el accidente. Las pericias iniciales señalan que Olmos habría caído en solitario, ya que el rodado no presentaba daños o golpes que sugirieran el contacto con otra unidad.