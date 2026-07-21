Un hombre está en estado crítico tras ser atacado por una patota

La noche del domingo en el barrio Nuevo Cuyo, dentro del departamento de Rivadavia, se produjo un ataque de extrema violencia contra un hombre de 46 años. Roberto Zamora caminaba por la vía pública cerca de las 23 cuando fue sorprendido por cuatro sujetos que lo emboscaron. Según consta en las primeras actuaciones de la investigación, el grupo lo agredió con golpes de puño y patadas de manera sistemática.

La situación se tornó crítica cuando uno de los atacantes utilizó un martillo para golpear a la víctima en la región frontal de la cabeza. Ante la gravedad del cuadro, un familiar decidió trasladar a Zamora por sus propios medios hasta el Hospital Guillermo Rawson.

Los profesionales de la salud determinaron que el paciente sufre un traumatismo encéfalo craneano grave con hundimiento de cráneo y diversos politraumatismos. Actualmente, el hombre permanece internado en la unidad de terapia intensiva con un pronóstico que continúa siendo reservado.

La investigación del hecho se encuentra a cargo de la UFI Genérica. Los fiscales y el personal policial trabajan en la zona para recolectar testimonios y analizar los registros de las cámaras de seguridad que permitan reconstruir la secuencia de la agresión.

Una de las hipótesis preliminares indica que el ataque podría estar vinculado a un conflicto de vieja data entre la víctima y los agresores. Hasta el momento no hay personas detenidas por el incidente, mientras se busca identificar a los cuatro responsables que escaparon del lugar tras el ataque.