Un intento de robo terminó en un forcejeo entre un delincuente y una mujer embarazada en Rawson. El episodio ocurrió cuando la víctima advirtió que un sujeto intentaba sustraer una caja de herramientas del interior de una camioneta y decidió enfrentarlo para impedir el robo.

La situación generó momentos de tensión y preocupación debido a que la mujer cursa un embarazo. El atacante finalmente logró escapar con el elemento, según la información publicada por Diario de Cuyo.

La mujer descubrió al ladrón

El hecho se produjo en Rawson, cuando la mujer se encontraba junto a una camioneta y advirtió que un hombre intentaba llevarse una caja de herramientas.

Al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, la víctima se acercó para evitar que el sospechoso concretara el robo. En ese momento comenzó un forcejeo entre ambos.

La mujer intentó recuperar la caja y evitar que el delincuente escapara. La situación se volvió especialmente delicada por su estado de embarazo.

El sospechoso logró escapar

Durante el enfrentamiento, el hombre consiguió imponerse y escapar del lugar con la caja de herramientas. La víctima quedó en el lugar luego del forcejeo.

El episodio fue denunciado y comenzó una investigación para intentar identificar al responsable y recuperar los elementos sustraídos.

El caso se suma a otros hechos registrados en Rawson en los que delincuentes apuntaron contra vehículos estacionados para llevarse herramientas y otros objetos de valor. En julio, por ejemplo, un hombre fue retenido por vecinos luego de ser señalado por sustraer una caja de herramientas de una camioneta en ese departamento.