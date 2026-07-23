Un violento enfrentamiento entre vecinos terminó con un hombre gravemente herido en la noche del martes en el departamento de Maipú, Mendoza. La víctima, de 30 años, sufrió un profundo corte en el cuello tras ser atacada presuntamente con un machete por un vecino, en un episodio ocurrido en plena vía pública.

El hecho se registró alrededor de las 21.30 en el barrio 25 de Mayo, donde un llamado al 911 alertó sobre la presencia de una persona herida en la calle.

Al arribar al lugar, efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) encontraron al hombre, identificado con las iniciales M.E.G., inconsciente y con una importante herida cortante en el cuello.

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistió rápidamente al herido, logró estabilizarlo y lo trasladó de urgencia al Hospital Central de Mendoza. Según informaron los profesionales de la salud, el hombre permanece internado bajo observación, aunque su evolución es favorable y su vida no corre peligro.

Una vieja disputa entre vecinos

Las primeras averiguaciones indican que el ataque fue la consecuencia de un conflicto de larga data entre ambos vecinos.

De acuerdo con fuentes de la investigación, los involucrados mantenían desacuerdos y discusiones frecuentes desde hacía tiempo, situación que habría derivado en la agresión ocurrida el martes por la noche.

No obstante, la Justicia continúa reuniendo pruebas para establecer con precisión cómo comenzó la pelea y qué circunstancias desencadenaron el ataque.

Tras el hecho, la Policía desplegó un operativo de búsqueda que permitió localizar al presunto agresor, identificado con las iniciales K.O.V., de 26 años.

El joven fue encontrado en un playón del barrio 23 de Agosto y quedó detenido a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.

Por orden de la Oficina Fiscal de Maipú, la Policía realizó allanamientos en dos viviendas vinculadas con la causa.

Durante los procedimientos fue secuestrado un machete de aproximadamente 50 centímetros, que será sometido a diferentes pericias para determinar si fue el arma utilizada durante el ataque.

Los investigadores también buscan incorporar testimonios de vecinos y analizar registros de cámaras de seguridad de la zona para reconstruir la secuencia completa de los hechos.

La investigación continúa

Mientras la víctima continúa internada en estado estable, la causa permanece en plena etapa investigativa.

Las pericias sobre el machete secuestrado serán fundamentales para confirmar si coincide con las lesiones sufridas por el hombre y definir la imputación que enfrentará el detenido.

Además, la Justicia analiza si existían antecedentes de violencia entre ambos vecinos, un elemento que podría resultar clave para establecer la calificación legal del caso.