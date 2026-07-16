Un hombre de 59 años resultó gravemente herido luego de ser atacado por un perro dentro de una vivienda del barrio Cruz del Sur, en el departamento Rawson. Como consecuencia de las mordeduras, sufrió la amputación traumática de parte de un dedo y una fractura en una de sus manos, por lo que debió ser hospitalizado.

El hecho ocurrió durante la jornada del miércoles. De acuerdo con la información policial, la víctima, identificada como Jorge Fernando Rivas, fue trasladada en un vehículo particular hasta el hospital, donde ingresó cerca de las 17.45 para recibir atención médica.

Los profesionales constataron que presentaba una mordedura con fractura en el dedo índice de la mano derecha. Además, el ataque le provocó la amputación traumática de la tercera falange de un dedo de la mano izquierda, una lesión de consideración que requirió asistencia inmediata.

Tras las primeras curaciones, el hombre quedó internado en observación para controlar la evolución de las heridas y continuar con el tratamiento correspondiente.

Por el momento, las autoridades no informaron qué originó el ataque ni si el perro era propiedad del damnificado o de otra persona.

La investigación quedó en manos del personal de la Comisaría 25ª, que trabaja para reconstruir las circunstancias del hecho y determinar las medidas que se adoptarán respecto del animal.