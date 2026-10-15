Un hombre fue detenido en una aprehensión civil tras el robo de una moto

Un suejto de 33 años fue detenido durante la mañana en la Villa 17 de Agosto, en Rawson, luego de una aprehensión civil relacionada con la presunta sustracción de una motocicleta durante la madrugada. En el procedimiento, la Policía secuestró una moto de 110 centímetros cúbicos, cuatro cascos y un bolso con herramientas. La causa quedó caratulada como encubrimiento y tomó intervención la UFI Flagrancia.

El hecho se registró a las 7.43 en inmediaciones de las calles 11 de Septiembre y Magallanes. Según la información policial, efectivos que realizaban recorridas fueron comisionados al interior de la villa tras recibir un aviso sobre la retención de un hombre al que señalaban por haber sustraído una motocicleta horas antes.

La moto presentaba signos de que estaba siendo desarmada.

Al llegar al lugar, los uniformados encontraron al sospechoso y procedieron a su aprehensión. El hombre fue identificado como Franco Ezequiel Fúnez, de 33 años, con domicilio en el mismo barrio. Los efectivos lo trasladaron y lo pusieron bajo resguardo en un móvil policial mientras avanzaban con las actuaciones correspondientes.

Dos de los cuatro cascos que tenía el sospechoso.

Durante el procedimiento, el personal secuestró una motocicleta marca Mondial de 110 centímetros cúbicos, cuatro cascos y un bolso que contenía herramientas. Los elementos quedaron incorporados a las actuaciones para determinar su procedencia y establecer su posible vinculación con el hecho investigado.

El detenido no pudo justificar la cantidad de cascos que tenía.

En la causa también fue identificado Mariano Ariel Tolero, de 55 años, domiciliado en el barrio Juana Manzo, en Rawson, quien figuró como damnificado en el informe policial.

Tras la intervención inicial, los efectivos dieron aviso al sistema acusatorio. En el lugar se presentó el ayudante fiscal David Peña, quien dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia.

En el lugar la Policía encontró autopartes de la moto.

Posteriormente, las actuaciones fueron trasladadas a la Subcomisaría Villa Hipódromo, donde quedaron a cargo de la oficial ayudante Daniela Albarracín.

La investigación quedó encuadrada bajo la carátula de encubrimiento. A partir de las medidas dispuestas, la Justicia deberá establecer las circunstancias en las que el hombre quedó vinculado con la motocicleta y los demás elementos secuestrados, así como determinar su procedencia.