Un hombre de 39 años quedó detenido con prisión preventiva por un año luego de ser acusado de intentar asesinar a su expareja en una vivienda de Rosario. Según la acusación fiscal, ingresó al domicilio durante la madrugada, pasó un momento junto a la mujer y posteriormente la atacó por la espalda, intentó asfixiarla y la hirió varias veces con un cuchillo.

El imputado fue identificado como Juan Andrés Carruego. El episodio ocurrió el pasado 21 de septiembre, alrededor de las 3 de la madrugada, en una vivienda ubicada sobre calle Maciel al 700, en la zona norte de Rosario.

De acuerdo con la reconstrucción presentada por la Fiscalía durante la audiencia imputativa, Carruego habría ingresado a la propiedad después de escalar y atravesar el sector del patio. La mujer escuchó ruidos en el exterior, se acercó a una ventana y se encontró con su expareja.

Un encuentro que terminó en un ataque

Según la acusación, en lugar de retirarse, el hombre habría logrado ingresar a la vivienda y permaneció junto a la mujer tomando bebidas alcohólicas. El momento de aparente tranquilidad terminó cuando, siempre de acuerdo con la investigación, la atacó por la espalda.

La Fiscalía sostuvo que Carruego intentó asfixiarla con sus manos y luego la hirió con un arma blanca en reiteradas oportunidades. La víctima logró resistir y pedir ayuda, mientras que el agresor abandonó el lugar.

Horas después, la Policía logró localizar al sospechoso en una finca ubicada sobre calle Huerta Grande al 900. Al momento de la detención presentaba heridas cortantes en el antebrazo izquierdo y en el dedo meñique de esa misma mano, lesiones que fueron consideradas compatibles con el forcejeo ocurrido durante el ataque.

Un año de prisión preventiva

Tras la audiencia realizada en los tribunales provinciales, el juez interviniente resolvió dictar un año de prisión preventiva efectiva para Carruego, mientras avanza la investigación por la tentativa de femicidio.

La causa continuará con la incorporación de pruebas y pericias destinadas a reconstruir el episodio y determinar las responsabilidades penales correspondientes.

La víctima sobrevivió al ataque pese a las heridas sufridas y la investigación quedó bajo la órbita del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe.