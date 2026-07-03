Un hombre fue detenido en la provincia de Santiago del Estero acusado de asesinar a su cuñada de un disparo con una escopeta, tras una discusión familiar ocurrida en la localidad de Kilómetro 88, departamento Loreto.

La víctima fue identificada como Patricia Ibáñez, de 43 años. Según los primeros datos de la investigación, el episodio se produjo cuando la mujer se encontraba en el patio de su vivienda y comenzó una fuerte discusión con su cuñado, Mario Torrez.

En medio del conflicto, el hombre tomó una escopeta y efectuó un disparo a corta distancia que impactó sobre la víctima.

A pesar de la gravedad de la herida, Ibáñez logró ingresar a la vivienda en un intento por ponerse a resguardo. Sin embargo, se descompensó y cayó frente a una de sus hijas, de 27 años, quien pidió ayuda de inmediato.

Cuando el personal médico llegó al domicilio, solo pudo constatar el fallecimiento de la mujer debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Tras el ataque, el presunto agresor escapó con el arma utilizada y se internó en una zona montuosa, lo que dio inicio a un importante operativo de búsqueda por parte de la Policía.

Luego de varias horas de rastrillajes, los efectivos lograron localizar al sospechoso en una vivienda de la zona, donde fue detenido sin ofrecer resistencia.

Durante el procedimiento también fue secuestrada la escopeta que, de acuerdo con la investigación, habría sido utilizada para cometer el crimen. El arma será sometida a distintos peritajes para incorporarla como prueba en la causa.

La investigación quedó en manos de la fiscalía interviniente, que ordenó la realización de la autopsia al cuerpo de Patricia Ibáñez y una serie de medidas periciales destinadas a reconstruir con precisión la secuencia del homicidio y determinar las circunstancias en que ocurrió el ataque.

El acusado permanece detenido mientras avanza la causa judicial y se esperan los resultados de las pericias para definir su situación procesal.