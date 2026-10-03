Un hombre mayor de edad fue detenido durante la noche del viernes 2 de octubre en Rawson, luego de ser señalado por un presunto caso de exhibiciones obscenas en la vía pública que tuvo como víctimas a dos menores de edad.

El hecho ocurrió en inmediaciones de las calles Cecilio Ávila y Yapeyú, en el barrio Capitán Lazo. De acuerdo con la información publicada por Canal 13 San Juan, el hombre se habría acercado a las dos menores y, según el relato de testigos, se habría bajado los pantalones para exhibirles sus genitales.

Ante la situación, las chicas habrían escapado corriendo hacia sus domicilios para contarles lo ocurrido a sus familiares.

Sin embargo, el episodio no terminó allí. Según la reconstrucción difundida, el sospechoso se habría subido posteriormente a una camioneta y habría comenzado a seguirlas.

El padre salió detrás del vehículo

La situación fue advertida por el padre de una de las menores, quien salió detrás del vehículo junto con efectivos policiales con el objetivo de localizar al hombre señalado.

De esta manera se inició una persecución que se extendió durante varios minutos por distintas calles de Rawson.

El operativo culminó cuando los efectivos lograron ubicar e interceptar al sospechoso en el barrio Belgrano.

Lo detuvieron en barrio Belgrano

El procedimiento se concretó en la intersección de España y Vicente López, donde personal de la Comisaría 24ª logró detener al hombre.

Según la información difundida, el sospechoso tiene domicilio en Villa Novoa y quedó a disposición de la Justicia.

El caso fue encuadrado inicialmente como una denuncia por exhibiciones obscenas en la vía pública, mientras continúa la investigación para establecer las circunstancias exactas del episodio y las responsabilidades que pudieran corresponder.

La Policía de San Juan incluye entre las conductas consideradas acoso sexual callejero el hecho de mostrar partes íntimas del cuerpo y señala que este tipo de situaciones puede ser objeto de sanciones.