Un hombre de 37 años fue detenido en Rivadavia luego de robarle una motocicleta a su propio tío, de 50 años. El procedimiento estuvo a cargo de efectivos policiales de la Comisaría 30ª y se desarrolló en el barrio Soldado Argentino.

Según informó Relaciones Policiales, el damnificado manifestó que le habían sustraído su moto y señaló a su sobrino como la persona que se la habría llevado. A partir de esa información, los efectivos realizaron las primeras medidas correspondientes para esclarecer el hecho.

Intentó escapar cuando llegó la Policía

Al finalizar las actuaciones legales de primera instancia, los uniformados observaron que el sospechoso se presentaba en el lugar con una motocicleta a la par. Cuando los efectivos intentaron entrevistarlo, el hombre emprendió la fuga en dirección a su domicilio.

La reacción motivó la intervención policial y los uniformados consiguieron aprehenderlo. Durante el procedimiento también secuestraron una motocicleta Zanella de 250 centímetros cúbicos.

El procedimiento en Rivadavia

El hecho quedó bajo la intervención de la Comisaría 30ª, dependencia que tiene jurisdicción en el barrio Soldado Argentino. El hombre de 37 años fue aprehendido en el marco del procedimiento por la sustracción del rodado, cuya propiedad había sido denunciada por su tío.