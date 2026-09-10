Un hombre fue trasladado por una contravención luego de que personal policial acudió a un domicilio de calle Rodríguez, en El Mogote donde vecinos denunciaron que un sujeto generaba molestias. Al llegar al lugar, los efectivos encontraron al masculino en posesión de una carabina y una caja de cartuchos calibre 9 milímetros.

El procedimiento fue realizado por personal de las Unidades Operativas Mogotes 1 y 2, que se trasladaron hasta la zona a partir de un requerimiento que alertó sobre la presencia de un hombre que habría estado molestando a los vecinos. Una vez en el lugar, los uniformados constataron que el sujeto tenía consigo un arma de fuego tipo carabina.

debido a que la carabina no estaba en condiciones para disparar, el hecho pasó a la Justicia de Faltas.

De acuerdo con la información policial, los efectivos verificaron el estado del arma y determinaron que la carabina no se encontraba apta para efectuar disparos, debido a que presentaba daños que impedían su funcionamiento. Además, durante el procedimiento encontraron una caja que contenía cartuchos calibre 9 milímetros.

En el lugar también se hizo presente un oficial de la Comisaría 17ª, quien tomó intervención en las actuaciones. Finalmente, el hombre fue trasladado a la dependencia policial en el marco de una contravención, debido a que no correspondió la intervención de la UAT.

El procedimiento quedó circunscripto a la actuación contravencional, mientras que los elementos encontrados durante la intervención fueron constatados por el personal policial. La carabina fue considerada no apta para el disparo por las condiciones en las que se encontraba, aunque los efectivos también hallaron municiones calibre 9 milímetros.

El operativo se originó a partir del llamado de vecinos que alertaron sobre la conducta del hombre en calle Rodríguez y terminó con su traslado a una dependencia policial para continuar con las actuaciones correspondientes.