Un hombre fue trasladado al Hospital Rawson tras ser atropellado por un auto

Durante el inicio de la jornada laboral de un viernes, el habitual movimiento en el centro de San Juan se vio interrumpido por un accidente de tránsito en el que un peatón de avanzada edad resultó herido. El hecho se produjo pasadas las ocho de la mañana en una concurrida intersección de la capital provincial.

El damnificado se dirigía hacia su lugar de trabajo y comenzó a cruzar la calle Mendoza transitando en dirección de este a oeste. En ese mismo instante, un automóvil que se desplazaba por la calle Santa Fe realizó una maniobra de giro hacia la izquierda para incorporarse a la misma arteria por la que transitaba el peatón. Debido a las circunstancias del hecho, el automovilista no llegó a divisar al transeúnte y lo embistió de forma directa.

A pesar de la violencia del impacto, el peatón logró conservar el conocimiento en todo momento sobre la calzada. El personal de salud acudió rápidamente al sector para brindarle los primeros auxilios.

Finalmente, tras la asistencia inicial en el lugar de la colisión, una unidad de traslado sanitario derivó al paciente hacia el Hospital Guillermo Rawson para realizar los controles médicos correspondientes de manera preventiva.