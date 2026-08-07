Un adolescente fue golpeado y amenazado de muerte por un hombre cuando salía de un colegio en Mendoza. El agresor lo interceptó en inmediaciones del establecimiento educativo y, además de atacarlo físicamente, le advirtió que iba a matar tanto a él como a sus familiares. El violento episodio quedó registrado por una cámara de seguridad y es investigado por las autoridades.

El ataque ocurrió cuando el estudiante se retiraba de la escuela. En ese momento, el hombre se acercó y comenzó a increparlo hasta que la situación escaló rápidamente.

Según quedó registrado en las imágenes, el agresor golpeó al adolescente y lo amenazó de manera directa. Entre las frases que le habría dirigido se encuentra una particularmente intimidante: “Te voy a matar a vos y a tu familia”.

La escena generó preocupación debido a que ocurrió en las inmediaciones de una institución educativa y durante el horario de salida de los alumnos.

El ataque quedó registrado por una cámara

Las imágenes de una cámara de seguridad permitieron reconstruir parte de la secuencia y se convirtieron en uno de los elementos relevantes para la investigación.

En el registro se observa el momento en el que el hombre se acerca al adolescente y se inicia la agresión. El episodio se produjo en un sector cercano al colegio, por donde habitualmente circulan estudiantes al finalizar la jornada escolar.

La violencia del ataque y las amenazas contra la familia del menor generaron alarma entre quienes tomaron conocimiento del caso.

Investigan las amenazas contra el adolescente

A partir de la denuncia y de las imágenes obtenidas, las autoridades avanzaron en la investigación para determinar las circunstancias que desencadenaron el ataque y establecer las responsabilidades correspondientes.

Uno de los principales elementos incorporados a la causa es el registro de la cámara de seguridad, que permite observar el momento de la agresión.

La investigación deberá determinar además si existía algún vínculo previo entre el atacante y el adolescente y cuál fue el motivo que desencadenó la violenta reacción.