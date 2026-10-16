Un hombre de 47 años fue detenido en La Bebida, Rivadavia, luego de intentar agredir con armas blancas a un chofer de la Red Tulum. El episodio ocurrió en la intersección de calles Atencio y Morón, donde el conductor de un colectivo de la línea TEO 1 logró resguardarse dentro de la unidad para evitar el ataque.

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos del Comando Oeste, quienes fueron comisionados por el sistema de monitoreo ante la presencia de un hombre que amenazaba al chofer con un arma blanca.

Al llegar al lugar, los policías observaron al sospechoso ingresar a una vivienda. El conductor lo señaló como el responsable del episodio y los efectivos ingresaron al domicilio, donde aprehendieron a Valdez Flores, de 47 años, domiciliado en el Lote Hogar 3. El hombre tenía en sus manos un cuchillo tipo Tramontina.

Las armas sustraídas del detenido. (Gentileza)

El chofer se refugió en el colectivo

Según el relato del conductor, el hombre le había arrebatado su teléfono celular. Cuando intentó recuperarlo, ambos forcejearon y el sospechoso ingresó a la vivienda.

Posteriormente, salió con un cuchillo y un machete, amenazó de muerte al chofer e intentó agredirlo. Ante esa situación, el trabajador retrocedió hasta quedar debajo de un domo del CISEM y consiguió resguardarse dentro del colectivo.

Un policía resultó herido durante la detención

Durante la aprehensión, Valdez provocó una herida superficial en la pierna izquierda de uno de los efectivos policiales. Una vez reducido, fue trasladado al móvil policial.

Tras el procedimiento, intervino la Unidad de Abordaje Territorial (UAT) y se hizo presente el ayudante fiscal de la UFI Flagrancia, quien impartió las directivas correspondientes para continuar con las actuaciones judiciales.