Una violenta escena se registró en el departamento San Martín, donde una mujer de 91 años fue víctima de un brutal asalto en su propia vivienda durante la tarde del viernes.

Según relató la víctima, el delincuente ingresó al domicilio portando un hacha y actuó con extrema violencia, destrozando varias puertas de la casa hasta lograr acceder al sector donde se encontraba la jubilada, quien en ese momento estaba sola.

Una vez frente a la mujer, el atacante la amenazó de muerte para exigirle la entrega de dinero. Bajo esa intimidación, el sujeto logró apoderarse de una suma cercana a los 400.000 pesos, correspondientes a los ahorros que la víctima guardaba en su hogar.

Tras concretar el robo, el delincuente se dio a la fuga rápidamente, sin que hasta el momento se haya informado sobre su detención.

Personal policial de la Comisaría 19ª acudió al lugar luego del hecho y asistió a la mujer, quien se encontraba en estado de shock producto del violento episodio. A pesar de la gravedad de la situación, no presentaba heridas físicas de consideración, por lo que no fue necesario su traslado a un centro de salud.

La investigación quedó en manos de la UFI Delitos Contra la Propiedad, que interviene bajo la carátula de robo agravado por el uso de arma blanca, mientras avanzan las tareas para identificar y detener al autor del hecho.