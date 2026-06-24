Un hombre de 30 años ingresó durante la tarde de este martes al Hospital Doctor Guillermo Rawson con tres heridas de arma de fuego y quedó internado en grave estado. El caso llamó la atención de los médicos y de los investigadores porque, según las primeras versiones, el ataque habría ocurrido varios días antes en Pocito y la víctima recién buscó asistencia cuatro días después.

El herido fue identificado como Alejandro Tejada, domiciliado en la zona de calles 9 y Chacabuco, en Pocito. De acuerdo con fuentes vinculadas al caso, llegó por sus propios medios al servicio de urgencias del hospital, caminando con dificultad y con una postura encorvada, situación que fue advertida por los efectivos policiales que cumplen funciones de custodia en el centro de salud.

Ante ese cuadro, los uniformados intervinieron y asistieron al hombre. Luego, durante la revisión médica, el personal de salud constató que presentaba tres lesiones compatibles con impactos de arma de fuego. Dos de las heridas estaban ubicadas en la zona abdominal y la restante en uno de sus hombros. Según indicaron fuentes del caso, los proyectiles no habrían tenido orificio de salida.

El propio Tejada manifestó que las lesiones se produjeron el viernes pasado durante un episodio ocurrido en su domicilio de Pocito. Sin embargo, no habría aportado datos precisos sobre las circunstancias del ataque ni identificó a los presuntos agresores. Esa situación abrió una línea de investigación para determinar cómo, dónde y por qué se produjo la agresión.

La demora en pedir asistencia médica también generó preocupación entre los profesionales que lo atendieron, debido a la gravedad de las heridas y al tiempo transcurrido sin tratamiento. Por ese motivo, los médicos resolvieron ingresarlo de urgencia al quirófano para realizar una intervención destinada a estabilizar su estado de salud.

Mientras Tejada permanece internado, la Policía inició las actuaciones correspondientes para reconstruir lo sucedido. Los investigadores buscan establecer si el ataque ocurrió efectivamente en la vivienda del hombre, cuál fue el móvil de la agresión y quiénes estuvieron involucrados.

Por el momento, la causa quedó condicionada a la evolución clínica del herido. Los pesquisas aguardarán que pueda recuperarse para tomarle una declaración más amplia y obtener información que permita avanzar en la identificación de los responsables.

Hasta ahora no trascendieron detenidos ni denuncias previas vinculadas al ataque. La investigación continúa en etapa inicial y las autoridades no descartan ninguna hipótesis sobre un hecho que llamó la atención tanto del personal médico como de los efectivos policiales por la demora de la víctima en solicitar asistencia.