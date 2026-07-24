Un nuevo episodio de violencia de género conmocionó este jueves a la localidad bonaerense de Merlo, donde un hombre de 32 años habría asesinado a su pareja y posteriormente se quitó la vida al arrojarse a las vías del tren.

El acusado fue identificado como Sergio Rodrigo Cuello, quien murió tras lanzarse al paso de una formación del ferrocarril Sarmiento, en el ramal Merlo-Once, a la altura del cruce de las calles General Manuel Belgrano y Medrano.

La víctima fue identificada como Carina Elizabeth Salcedo, una mujer de 50 años cuyo cuerpo fue encontrado dentro de una vivienda ubicada sobre la calle Formosa al 1500, en el oeste del conurbano bonaerense.

De acuerdo con los primeros informes policiales y periciales, la mujer habría sido atacada físicamente y asesinada por estrangulamiento. Los investigadores encontraron una bufanda alrededor de su cuello y determinaron que presentaba golpes en el rostro.

El hallazgo de la víctima

El cuerpo de Salcedo fue descubierto luego de que la hermana de Cuello recibiera la noticia sobre el suicidio del hombre en las vías ferroviarias.

Al dirigirse hasta la vivienda de la pareja, encontró a su cuñada fallecida en el interior del domicilio y dio aviso a las autoridades.

Según relataron vecinos de la zona, durante la noche anterior al hallazgo se habrían escuchado gritos y una fuerte discusión proveniente del inmueble.

Sin embargo, desde la Comisaría de la Mujer y la Familia de Merlo informaron que no existían denuncias previas registradas por situaciones de violencia entre la pareja.

Investigación judicial

La investigación quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 12 de Morón, especializada en violencia familiar y de género.

La fiscalía ordenó la realización de las autopsias correspondientes y el análisis de cámaras de seguridad de la zona para reconstruir la secuencia de los hechos.

Mientras avanzan las pericias, el caso es investigado como un nuevo episodio de violencia extrema contra una mujer, ocurrido en un contexto de pareja.