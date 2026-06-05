Un hecho de extrema violencia generó conmoción en el barrio Chacabuco, en la zona de Desamparados, Capital, cuando un hombre asesinó de una puñalada al perro de un vecino en plena vía pública. El episodio ocurrió este jueves alrededor de las 15:45 en la intersección de calles Posta de Yatasto y Chacabuco.

Según fuentes policiales, la víctima, identificada como Federico (35), se encontraba paseando a su mascota cuando varios perros sueltos se acercaron y comenzaron a pelear. En ese contexto, lejos de intentar separar a los animales, un vecino reaccionó de manera violenta y desmedida.

El presunto agresor, identificado por testigos como Enzo, de unos 40 años, salió de su vivienda con un arma blanca y, sin mediar palabra, atacó directamente al animal. El puntazo fue letal: el perro cayó gravemente herido y murió pocos minutos después, ante la desesperación de su dueño.

Tras el ataque, el hombre se refugió en su domicilio e intentó evadir a las autoridades. Minutos más tarde, personal policial llegó al lugar y constató la escena, donde se hallaron abundantes rastros de sangre y elementos vinculados al hecho, aunque inicialmente no se logró secuestrar el arma utilizada.

Por directivas judiciales, el sospechoso fue aprehendido y quedó a disposición de la Justicia. La causa es investigada por la UFI Genérica, que ordenó una serie de medidas para esclarecer lo ocurrido.

En el lugar trabajó personal de Criminalística, que realizó tareas de levantamiento de rastros, fijación fotográfica e inspección ocular, además de un croquis de la escena. También se inició un relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas para reconstruir la secuencia del ataque.

Debido a la naturaleza del hecho, intervino la Policía Ecológica y un médico veterinario legista, quien llevará adelante la autopsia del animal para determinar con precisión la causa de muerte y aportar elementos a la investigación.