Los festejos por la clasificación de la Selección argentina al Mundial 2026 terminaron de la peor manera en la localidad bonaerense de Cañuelas. Franco Daniel Depauli, de 46 años, murió luego de recibir un piedrazo en la cabeza durante disturbios que se produjeron en medio de la celebración.

El hecho ocurrió durante la tarde del martes en la zona céntrica de la ciudad, en el cruce de las calles Libertad y 25 de Mayo, donde se concentraban hinchas para celebrar la victoria argentina ante Egipto.

Según la reconstrucción realizada por los investigadores, Depauli se encontraba festejando junto a familiares cuando intentó dirigirse hacia su automóvil, estacionado en las inmediaciones. En ese momento, una piedra impactó en su cabeza y lo dejó inconsciente.

Sus familiares lo trasladaron de urgencia al Hospital Ángel Marzetti, pero ingresó al centro de salud sin signos vitales.

El director del hospital, Hernán Carpio, explicó que el personal médico realizó maniobras de reanimación durante aproximadamente 50 minutos, aunque finalmente no logró revertir la situación.

Un hombre querido por la comunidad

La muerte de Depauli generó una profunda conmoción entre los vecinos de Cañuelas, especialmente en el barrio Levene, donde vivía junto a su familia y era reconocido por su compromiso con la comunidad.

Durante muchos años trabajó en una fábrica de cerámicas y, según familiares y allegados, era una persona muy apreciada por quienes lo conocían.

Además de su actividad laboral, participaba en distintas iniciativas sociales. En varias oportunidades colaboró en la organización de los festejos por el Día de las Infancias en Cañuelas, donde se destacaba por animar las jornadas realizando imitaciones de los movimientos del cantante Michael Jackson.

"Era un hombre muy querido en el barrio Levene", recordó un vecino en declaraciones al medio local InfoCañuelas.

El último video antes del ataque

Horas después de conocerse su muerte comenzó a circular un video grabado pocos minutos antes del episodio fatal.

En las imágenes se observa a Depauli con una bandera argentina sobre sus hombros, sonriente y emocionado mientras celebraba la clasificación del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

En ese momento, dejó una frase que luego tomó un significado especial tras el trágico desenlace: "Nunca perdimos la fe".

El hombre aparece rodeado de otros hinchas y compartiendo la alegría por la victoria argentina, sin imaginar que pocos minutos después ocurriría el ataque que terminaría con su vida.

La investigación y un detenido

Tras el hecho, la Justicia avanzó con el análisis de las cámaras de seguridad municipales para reconstruir lo ocurrido e identificar a los responsables.

A partir de esas imágenes, los investigadores lograron identificar a un sospechoso y horas más tarde fue detenido Iván Nahuel Lebrero, de 20 años, acusado de haber arrojado la piedra que impactó contra Depauli.

La causa fue caratulada como homicidio simple y quedó bajo investigación judicial. Según trascendió, el detenido tendría antecedentes penales por robo.

La Justicia ordenó la realización de la autopsia y continúa con la toma de declaraciones testimoniales para determinar con precisión cómo se desarrolló la secuencia que terminó con la muerte del hombre que había salido a celebrar una nueva alegría de la Selección argentina.