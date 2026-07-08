Un hombre murió este martes por la mañana luego de protagonizar un violento choque frontal entre dos vehículos sobre la Ruta Provincial 34, en el tramo que conecta las localidades de Trevelin y Aldea Escolar, en la provincia de Chubut. El siniestro ocurrió cerca del sector conocido como Gauchito Gil y las circunstancias que desencadenaron la colisión aún son materia de investigación.

Como consecuencia del fuerte impacto, una de las personas involucradas perdió la vida en el lugar. Hasta el momento, las autoridades no difundieron oficialmente la identidad de la víctima, mientras avanzan las actuaciones judiciales y periciales para esclarecer el hecho.

Tras el llamado de emergencia, se desplegó un importante operativo en la zona. Trabajaron dotaciones de los Bomberos Voluntarios de Trevelin, efectivos de la Policía del Chubut y personal sanitario del Hospital Rural de Trevelin, que asistieron a los ocupantes de los vehículos y preservaron la escena para facilitar el trabajo de los especialistas.

Los investigadores realizan distintas pericias accidentológicas y reúnen testimonios y evidencias con el objetivo de reconstruir la mecánica del choque y establecer qué provocó el impacto frontal. El tránsito en el sector permaneció parcialmente restringido mientras se desarrollaban las tareas de los peritos.

El accidente ocurrió en una jornada marcada por condiciones climáticas adversas en la región cordillerana. La presencia de hielo sobre la calzada y las nevadas registradas en distintos sectores complicaron la circulación vehicular y obligaron a extremar las medidas de precaución.

Desde la Subsecretaría de Protección Ciudadana reiteraron el pedido a los automovilistas para conducir con extrema prudencia, reducir la velocidad, mantener la distancia de seguridad y verificar el estado de las rutas antes de emprender cualquier viaje, especialmente en las zonas de montaña donde las bajas temperaturas incrementan el riesgo de siniestros viales.