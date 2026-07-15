Una tragedia conmocionó este martes por la mañana al centro de la ciudad de Posadas, Misiones, cuando un hombre de 62 años murió tras sufrir un atragantamiento mientras comía una chipa dentro de una sucursal bancaria.

El episodio ocurrió alrededor de las 10 en una entidad ubicada en la esquina de las calles Belgrano y Buenos Aires. Un llamado al Centro Integral de Operaciones (CIO) 911 alertó sobre una persona que se había descompensado en el interior del banco, lo que motivó la rápida intervención de efectivos policiales y personal sanitario.

Al arribar al lugar, los policías fueron informados por una agente de seguridad privada de que la víctima, identificada como Domingo Silva, había comenzado a presentar graves dificultades para respirar mientras ingería una chipa.

Frente a la emergencia, empleados de la sucursal le practicaron la maniobra de Heimlich y consiguieron extraer el trozo de alimento que obstruía sus vías respiratorias. Sin embargo, para ese momento el hombre ya había perdido el conocimiento.

Pocos minutos después llegó una ambulancia y el equipo médico inició maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) con el objetivo de revertir el cuadro. A pesar de los esfuerzos realizados durante varios minutos, los profesionales confirmaron el fallecimiento de Silva en el lugar.

Tras el hecho, la comisaría con jurisdicción en la zona realizó las actuaciones correspondientes y dio intervención a la Justicia para establecer formalmente las circunstancias del deceso. De manera preliminar, los investigadores indicaron que la muerte se produjo como consecuencia del episodio de atragantamiento que sufrió la víctima mientras permanecía en la sucursal bancaria.