Un hombre murió tras chocar en su moto contra un árbol en Rivadavia

Un hombre murió durante la madrugada de este lunes luego de protagonizar un siniestro vial sobre la avenida Ignacio de la Roza, a la altura de la fábrica de cemento Loma Negra, en el departamento Rivadavia. La víctima todavía no pudo ser identificada y su cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para la realización de la autopsia correspondiente.

De acuerdo con la información difundida por la Unidad Fiscal de Delitos Especiales, el hecho fue advertido alrededor de las 4.30, cuando un transeúnte que circulaba por la zona observó una motocicleta y un cuerpo al costado de la banquina sur. El aviso fue realizado al sistema de emergencias 911 y, cerca de las 5.15, las autoridades tomaron conocimiento formal del caso a través de la UAT.

En el lugar trabajaron efectivos de la División Criminalística y de Delitos Especiales, quienes realizaron una inspección ocular para reconstruir lo ocurrido. Según las primeras pericias, el motociclista circulaba por avenida Ignacio de la Roza de oeste a este y habría perdido el control del vehículo al atravesar una curva.

La investigación indica que, tras desviarse de la calzada, la motocicleta impactó contra un árbol ubicado sobre la banquina sur. Personal médico del servicio de emergencias 107 llegó al lugar y constató el fallecimiento del conductor.

Los investigadores señalaron que la avenida presentaba buenas condiciones para la circulación. El informe oficial precisa que existía una adecuada iluminación, buena visibilidad y que la carpeta asfáltica se encontraba en excelente estado. Además, se constató que no hay cámaras de seguridad en el sector y que no se encontraron testigos del hecho.

Fuentes judiciales indicaron también que no se observaron indicios que permitan suponer la intervención de terceros en el siniestro. La motocicleta, una Appia de color negro, fue secuestrada para las pericias correspondientes.

Hasta el momento no fueron notificados familiares de la víctima debido a que aún se desconocen sus datos filiatorios. La causa es investigada por el fiscal Adolfo Díaz, con la intervención del ayudante fiscal César Recio, mientras que el procedimiento policial estuvo a cargo de Maximiliano Molina, de la División Delitos Especiales.