Un hombre de 53 años murió durante la tarde de este martes 24 de noviembre tras descompensarse en el ingreso de su vivienda, en la zona de Concepción, departamento Capital. Pese a los esfuerzos del personal médico por reanimarlo, falleció en el lugar. Las autoridades determinaron que se trató de una muerte por causas naturales.

La víctima fue identificada como Daniel Molina Bastía. El episodio se conoció pasadas las 18, cuando un llamado al 911 alertó sobre un hombre que se había desplomado en la entrada de su domicilio, ubicado sobre calle Caseros, en inmediaciones de Maipú.

Según las primeras averiguaciones, Molina Bastía se encontraba solo cuando sufrió la descompensación. Hasta el lugar llegaron efectivos de la Comisaría 2ª, personal de otras divisiones de la Policía de San Juan y una ambulancia.

Los profesionales de la salud realizaron maniobras de reanimación, pero no lograron salvarle la vida y constataron su fallecimiento.

Durante la revisión del cuerpo no se encontraron lesiones compatibles con una agresión ni indicios que permitieran sospechar de la intervención de terceras personas.

De acuerdo con las fuentes judiciales consultadas, el hombre habría sufrido una muerte súbita. Un médico extendió el certificado de defunción y, al establecerse que el fallecimiento se produjo por causas naturales, no fue necesario iniciar una investigación penal.