Un trágico episodio generó conmoción en Comodoro Rivadavia luego de que un hombre de 71 años muriera tras sufrir una descompensación mientras manejaba por una avenida de la ciudad.

La víctima fue identificada como José Ernesto Guinao, quien perdió el control del vehículo que conducía e impactó contra un automóvil que se encontraba estacionado.

El hecho ocurrió durante la tarde de este miércoles, cerca de las 15.30, sobre la avenida Polonia al 2000, según informó el portal ADN Sur.

De acuerdo con las primeras observaciones realizadas en el lugar, el hombre habría sufrido una descompensación mientras estaba al volante de su Ford EcoSport.

Como consecuencia del episodio de salud, perdió el dominio del vehículo y terminó chocando contra un Citroën C3 que estaba estacionado en la zona.

Personal policial llegó minutos después al lugar y constató que el conductor no presentaba signos vitales. Sin embargo, los equipos de emergencia lograron reanimarlo y trasladarlo de urgencia al Hospital Regional.

Una hija del hombre, de 31 años, se presentó en el centro médico luego de conocer el accidente y explicó a los profesionales que su padre padecía problemas cardíacos.

Los médicos intentaron estabilizarlo, pero el cuadro era irreversible y poco después de su ingreso confirmaron su fallecimiento.

Tras el accidente, el lugar fue preservado hasta la llegada del personal de Criminalística, que realizó las pericias correspondientes para determinar cómo ocurrió el choque.

La causa quedó en manos de la fiscal de turno, Lorena Garate, quien evaluó las circunstancias del hecho y determinó que no era necesario secuestrar los vehículos involucrados.

La funcionaria judicial consideró que el siniestro se produjo a raíz de una descompensación médica del conductor y que no existieron elementos que indicaran la comisión de un delito.