Un hombre quedó detenido en Chimbas luego de que el propietario de una vivienda lo persiguió y lo redujo tras advertir que había ingresado a su domicilio y se había llevado una cámara de seguridad. El procedimiento ocurrió durante la noche de este domingo 26 de julio en el barrio CGT y quedó bajo investigación de la UFI Flagrancia.

El hecho ocurrió alrededor de las 20.30 en una vivienda ubicada en calle Reconquista, en el interior del barrio CGT. De acuerdo con la información policial, efectivos de la División Comando Radioeléctrico Norte realizaron recorridas preventivas por la zona cuando recibieron una alerta a través del equipo de comunicaciones.

Desde la central informaron que se había producido una aprehensión civil en inmediaciones de calle Clemente Sarmiento. Los uniformados se dirigieron hasta el lugar y, al llegar, observaron a un hombre tendido en el suelo mientras otro sujeto impedía que se escape.

Las cámaras de seguridad que el sujeto robó.

En ese momento, el hombre que había realizado la aprehensión explicó que el sospechoso había participado minutos antes de un robo en su vivienda. Según manifestó, los registros de las cámaras vinculadas a su teléfono celular mostraron a una mujer sobre una medianera y a un hombre dentro del inmueble.

El propietario tomó capturas de las imágenes y, al advertir la presencia de los sospechosos cerca de su casa, salió en dirección a la vivienda. Allí observó que dos personas salieron del inmueble y comenzó a perseguir al hombre, mientras perdió de vista a la mujer.

La persecución finalizó en calle Clemente Sarmiento, entre Necochea y Liniers, donde el damnificado alcanzó al sospechoso y logró reducirlo hasta la llegada del personal policial. Durante el procedimiento, los efectivos revisaron una mochila que llevaba el hombre y encontraron en su interior una cámara de seguridad de color blanco.

En una mochila el sospechoso guardó la cámara y los cables que había sustraído.

El elemento fue reconocido por el propietario como parte de los dispositivos instalados en su vivienda. La cámara, de marca Gadnic y con sus respectivos cables, fue secuestrada y quedó incorporada a la causa como evidencia.

El acusado fue identificado como Juan Miguel Pereira, de 40 años, quien quedó vinculado a una investigación por el delito de robo en grado de tentativa.