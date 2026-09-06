Un hombre se descompensó y murió mientras jugaba al fútbol en Rodeo

Un clima de profunda tristeza envuelve a la localidad de Rodeo a raíz del deceso de Gerardo Manghi, un vecino muy apreciado por la comunidad y apasionado del fútbol, quien perdió la vida tras descompensarse en el transcurso de un encuentro disputado en la categoría Veteranos.

El hecho ocurrió en el campo de juego Los Coloraditos. En pleno desarrollo del juego, Manghi experimentó un colapso de salud que requirió asistencia inmediata en el lugar.

Ante la gravedad del cuadro, una ambulancia acudió para trasladarlo hacia el centro hospitalario de la zona. Allí, el equipo médico de guardia implementó maniobras de primeros auxilios, aunque no fue posible revertir la situación y se confirmó su fallecimiento.

El deportista, recordado afectuosamente por muchos bajo el apodo de "Gringo del Mate", era originario de Buenos Aires, pero se había radicado en Rodeo desde hacía varios años. En la zona logró consolidar su vida cotidiana y forjar vínculos entrañables con sus compañeros de actividad.

Su trayectoria deportiva local incluía un recorrido por la Liguilla y una continuidad constante en los torneos sénior. En la actualidad vestía la camiseta de Bajo Colola, entidad con la cual mantenía un compromiso activo dentro del certamen de veteranos.

El desenlace fatal provocó un fuerte impacto en todo el ámbito futbolístico de la región. Diversas instituciones deportivas e integrantes de la disciplina volcaron mensajes de condolencias a través de plataformas digitales para acompañar el dolor de allegados y rendir tributo a quien fuera habitual animador de los fines de semana de competencia.

La partida de Manghi deja una impronta de pesar entre sus familiares, amistades e integrantes del ambiente futbolístico, quienes valoran las vivencias compartidas tanto dentro como fuera del terreno de juego.