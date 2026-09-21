Un hombre de 33 años ingresó por sus propios medios a una dependencia policial y posteriormente recibió asistencia médica luego de sufrir una herida punzocortante en el abdomen durante una gresca ocurrida en Santa Lucía. La agresión habría sido provocada por otro hombre que utilizó un cuchillo, aunque hasta el momento no se han precisado mayores datos sobre el atacante.

El episodio ocurrió en la noche de este domingo en el Loteo Landa, ubicado en el departamento Santa Lucía. De acuerdo con la información policial, el hecho se registró en la manzana A, casa 8, donde se habría producido una pelea entre varias personas.

Alrededor de las 21:18, Luis Enrique Sánchez, de 33 años, llegó en un vehículo particular a la Comisaría 29ª. El hombre presentaba una herida punzocortante en la región abdominal, por lo que los efectivos dieron intervención a los servicios médicos para determinar la gravedad de la lesión.

Según manifestó Sánchez, había sido atacado por un hombre que utilizó un arma blanca, concretamente un cuchillo, durante una gresca. Sin embargo, al momento de realizar la exposición, la víctima no pudo aportar mayores datos sobre la identidad del presunto agresor ni sobre las circunstancias concretas que derivaron en el enfrentamiento.

El herido, con domicilio en el mismo Loteo Landa, fue trasladado para recibir atención médica. La evaluación estuvo a cargo de los doctores José Unicia y Javier Olmos, quienes constataron la lesión en la zona abdominal y dispusieron que permaneciera en observación.

A partir de la denuncia, el personal policial inició las actuaciones correspondientes para establecer cómo se produjo la pelea y determinar quién habría provocado la lesión con el arma blanca. También se busca establecer la identidad del sujeto al cual Sánchez mencionó como responsable de la agresión.

Por el momento, la investigación quedó orientada a determinar las circunstancias del episodio. La investigación deberá establecer también si existieron otras personas involucradas en la gresca y qué ocurrió antes de que Sánchez termine con una herida de arma blanca en el abdomen.

La intervención policial se inició luego del ingreso del herido a la Comisaría 29ª desde donde continúan las medidas destinadas a reunir información sobre el enfrentamiento y localizar al atacante.