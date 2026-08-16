Un hombre terminó detenido tras la derrota de Minero ante Desamparados

El partido de Cuarta División entre Desamparados y Minero terminó este sábado con victoria del conjunto local por 4-3, pero el resultado quedó en segundo plano debido a los violentos incidentes registrados dentro y fuera del predio.

El encuentro tuvo un cierre conflictivo, principalmente por los reclamos de los jugadores de Minero contra el arbitraje. Durante el partido, el árbitro sancionó tres penales a favor de Desamparados, decisiones que generaron un fuerte malestar entre los futbolistas visitantes.

Tras el final del encuentro, la tensión aumentó y se produjeron disturbios en distintos sectores del predio. Imágenes registradas en el lugar mostraron a varios jugadores de Minero protagonizando incidentes y daños materiales.

Daños y disturbios dentro del predio

Uno de los sectores afectados fue el túnel de acceso, donde se registraron daños y fueron rotas varias luminarias.

La situación también involucró a personas que se encontraban fuera del campo de juego. En medio de los incidentes, efectivos policiales intervinieron para intentar controlar la situación. En ese contexto, un hombre fue reducido por los uniformados y posteriormente trasladado esposado.

Según trascendió, se trata del padre de uno de los jugadores de Minero, de 45 años. El hombre habría intentado ingresar al sector donde se encontraba el árbitro con la intención de agredirlo. Además, siempre de acuerdo con las primeras informaciones, habría pateado un portón y golpeado a uno de los efectivos policiales que intervenían en el lugar.

Quedó detenido

Tras ser reducido, el hombre fue trasladado a la Comisaría 4ª, donde quedó a disposición de la Justicia.

Los incidentes no finalizaron inmediatamente después de la detención. En el predio continuaron las discusiones y enfrentamientos entre jugadores y personas que permanecían en el lugar. “El hombre fue detenido y trasladado a la Comisaría 4ª, donde quedó a disposición de la Justicia”.

La jornada, que había comenzado como un partido de fútbol de Cuarta División, terminó marcada por los incidentes y la intervención policial. En lo estrictamente deportivo, Desamparados se impuso 4-3 ante Minero.